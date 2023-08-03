Як вийти на пенсію раніше

Українці мають змогу вийти раніше на пенсію, завдяки вислузі років. Проте ця опція доступна не всім.

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Хто зможе достроково вийти на пенсію:

артисти, якщо їхній робочий стаж складає від 20 до 35 років;

механізатори або докери-механізатори, що працюють на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також робітники локомотивних бригад можуть вийти на пенсію при наявності стажу не менше 26 років і 6 місяців;

працівники закладів охорони здоров'я та освітніх установ, якщо їхній стаж мінімум 26 років і 6 місяців;

перевізники, робітники локомотивних бригад: ті, хто забезпечує функціонування та безпеку на залізничному транспорті та метрополітенах, незважаючи на стаж, можутть вийти на пенсію у віці 50 років – жінки та 55 років – чоловіки;

ті, хто здійснює управління повітряним рухом, повинні мати стаж 20 років, щоб вийти на пенсію чоловіки – 50 років, а жінки – 45 років.

Тобто, такі пільги отримують ті спеціальності, чиї життя та здоров'я зазнають сильного ураження протягом усього часу роботи.

Які пенсії українці мають зараз

Рівень пенсій в Україні залишається низьким. Мінімальна сума виплат, яку отримують українські пенсіонери, якщо вони не працюють – 2 100 гривень.

Зауважте! У березні 2023 року відбулася індексація виплат для деяких категорій пенсіонерів, після якої розмір мінімальної пенсії для визначених непрацюючих осіб зріс з 2 100 до 2 520 гривень.

Розмір пенсій у 2023 році

10,4% – від 10 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Згідно із статистикою, найбільше в Україні пенсіонери отримують саме мінімальну пенсію. Однак, уряд заявив, що підвищень виплат не планується до кінця року.