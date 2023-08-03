Як вийти на пенсію раніше
Українці мають змогу вийти раніше на пенсію, завдяки вислузі років. Проте ця опція доступна не всім.
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Хто зможе достроково вийти на пенсію:
- артисти, якщо їхній робочий стаж складає від 20 до 35 років;
- механізатори або докери-механізатори, що працюють на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також робітники локомотивних бригад можуть вийти на пенсію при наявності стажу не менше 26 років і 6 місяців;
- працівники закладів охорони здоров'я та освітніх установ, якщо їхній стаж мінімум 26 років і 6 місяців;
- перевізники, робітники локомотивних бригад: ті, хто забезпечує функціонування та безпеку на залізничному транспорті та метрополітенах, незважаючи на стаж, можутть вийти на пенсію у віці 50 років – жінки та 55 років – чоловіки;
- ті, хто здійснює управління повітряним рухом, повинні мати стаж 20 років, щоб вийти на пенсію чоловіки – 50 років, а жінки – 45 років.
Тобто, такі пільги отримують ті спеціальності, чиї життя та здоров'я зазнають сильного ураження протягом усього часу роботи.
Які пенсії українці мають зараз
Рівень пенсій в Україні залишається низьким. Мінімальна сума виплат, яку отримують українські пенсіонери, якщо вони не працюють – 2 100 гривень.
Розмір пенсій у 2023 році
- 10,4% – від 10 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
Згідно із статистикою, найбільше в Україні пенсіонери отримують саме мінімальну пенсію. Однак, уряд заявив, що підвищень виплат не планується до кінця року.