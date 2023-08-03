Как выйти на пенсию раньше

Украинцы имеют возможность выйти раньше на пенсию, благодаря выслуге лет. Однако эта опция доступна не всем.

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Кто сможет досрочно выйти на пенсию:

артисты, если их рабочий стаж составляет от 20 до 35 лет;

механизаторы или докеры-механизаторы, работающие на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также рабочие локомотивных бригад могут выйти на пенсию при наличии стажа не менее 26 лет и 6 месяцев;

работники учреждений здравоохранения и образовательных учреждений, если их стаж минимум 26 лет и 6 месяцев;

перевозчики, рабочие локомотивных бригад: обеспечивающие функционирование и безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитенах, несмотря на стаж, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет – женщины и 55 лет – мужчины;

те, кто осуществляет управление воздушным движением, должны иметь стаж 20 лет, чтобы выйти на пенсию мужчины – 50 лет, а женщины – 45 лет.

То есть, такие льготы получают те специальности, чьи жизнь и здоровье терпят сильное поражение в течение всего времени работы.

Какие пенсии у украинцев сейчас

Уровень пенсий в Украине остается низким. Минимальная сумма выплат, которую получают украинские пенсионеры, если они не работают – 2100 гривен.

Заметьте! В марте 2023 г. произошла индексация выплат для некоторых категорий пенсионеров, после которой размер минимальной пенсии для определенных неработающих лиц вырос с 2 100 до 2 520 гривен.

Размер пенсий в 2023 году

10,4% – от 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Согласно статистике, больше всего в Украине пенсионеры получают именно минимальную пенсию. Однако, в правительстве заявили, что повышения выплат не планируется до конца года.