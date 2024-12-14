У кого у 2025 році буде пенсія понад 10 000 гривень

14 грудня 2024, 14:03
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Автор: Дарія Подвишенна

Експерти прогнозують індексацію та можливе зростання пенсій на 10-12% у 2025 році. Однак суттєві зміни торкнуться невеликої частини пенсіонерів, і більшість не відчує значного покращення.

Хто матиме пенсію в понад 10 000 гривень

Щоб отримувати пенсію у 10 000 гривень, необхідно мати офіційно високу зарплату протягом багатьох років, адже розмір виплат залежить від страхового стажу та внесків, сплачених у Пенсійний фонд, повідомляє 24 Канал.

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Середня пенсія в Україні становить 5 851,9 гривні. Виплати розподіляються так:

  • Менше ніж 3 000 гривень отримує 25,8% пенсіонерів.
  • Від 3 001 до 5 000 гривень – 35,9%.
  • Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,6%.
  • Лише 12,7% українців мають пенсію понад 10 000 гривень.

Хто може отримувати пенсію 10 000 гривень і більше

Максимальна пенсія в Україні:

Офіційно найвища пенсія становить 23 610 гривень. Для її отримання необхідно:

  • Мати повний страховий стаж.
  • Заробляти щонайменше 50 000 гривень офіційної зарплати щомісяця.

Такі пенсії зазвичай нараховуються держслужбовцям, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування та народним депутатам.

Що потрібно для пенсії 10 000 гривень:

Більш досяжною є пенсія в 10 000 гривень. Щоб її отримати, необхідно:

  • Мати щомісячний офіційний дохід від 27 094 гривень.
  • Накопичити тривалий страховий стаж.

Важливо! Розмір пенсії визначається не лише тривалістю стажу, а й рівнем офіційної зарплати. Наприклад, навіть із 40 роками стажу при низькому рівні зарплати пенсія буде мінімальною.

Пенсійна система враховує співвідношення страхового стажу та розміру внесків у Пенсійний фонд для визначення суми виплат.