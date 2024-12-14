У кого у 2025 році буде пенсія понад 10 000 гривень
Експерти прогнозують індексацію та можливе зростання пенсій на 10-12% у 2025 році. Однак суттєві зміни торкнуться невеликої частини пенсіонерів, і більшість не відчує значного покращення.
Хто матиме пенсію в понад 10 000 гривень
Щоб отримувати пенсію у 10 000 гривень, необхідно мати офіційно високу зарплату протягом багатьох років, адже розмір виплат залежить від страхового стажу та внесків, сплачених у Пенсійний фонд, повідомляє 24 Канал.
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Середня пенсія в Україні становить 5 851,9 гривні. Виплати розподіляються так:
- Менше ніж 3 000 гривень отримує 25,8% пенсіонерів.
- Від 3 001 до 5 000 гривень – 35,9%.
- Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,6%.
- Лише 12,7% українців мають пенсію понад 10 000 гривень.
Хто може отримувати пенсію 10 000 гривень і більше
Максимальна пенсія в Україні:
Офіційно найвища пенсія становить 23 610 гривень. Для її отримання необхідно:
- Мати повний страховий стаж.
- Заробляти щонайменше 50 000 гривень офіційної зарплати щомісяця.
Такі пенсії зазвичай нараховуються держслужбовцям, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування та народним депутатам.
Що потрібно для пенсії 10 000 гривень:
Більш досяжною є пенсія в 10 000 гривень. Щоб її отримати, необхідно:
- Мати щомісячний офіційний дохід від 27 094 гривень.
- Накопичити тривалий страховий стаж.
Важливо! Розмір пенсії визначається не лише тривалістю стажу, а й рівнем офіційної зарплати. Наприклад, навіть із 40 роками стажу при низькому рівні зарплати пенсія буде мінімальною.
Пенсійна система враховує співвідношення страхового стажу та розміру внесків у Пенсійний фонд для визначення суми виплат.