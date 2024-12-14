Кто будет иметь пенсию в более 10 000 гривен

Чтобы получать пенсию в 10 000 гривен, необходимо иметь официально высокую зарплату в течение многих лет, ведь размер выплат зависит от страхового стажа и взносов, уплаченных в Пенсионный фонд, сообщает 24 Канал.

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Средняя пенсия в Украине составляет 5 851,9 гривны. Выплаты распределяются так:

Менее 3 000 гривен получает 25,8% пенсионеров.

От 3 001 до 5 000 гривен – 35,9%.

От 5 001 до 10 000 гривен – 25,6%.

Лишь 12,7% украинцев имеют пенсию более 10 000 гривен.

Кто может получать пенсию 10 000 гривен и больше

Максимальная пенсия в Украине:

Официально самая высокая пенсия составляет 23 610 гривен. Для ее получения необходимо:

Иметь полный страховой стаж.

Зарабатывать не менее 50 000 гривен официальной зарплаты ежемесячно.

Такие пенсии обычно начисляются госслужащим, ученым, работникам органов местного самоуправления и народным депутатам.

Что нужно для пенсии 10 000 гривен:

Более достижимой является пенсия в 10 000 гривен. Чтобы ее получить, необходимо:

Иметь ежемесячный официальный доход от 27 094 гривен.

Накопить длительный страховой стаж.

Важно! Размер пенсии определяется не только продолжительностью стажа, но и уровнем официальной зарплаты. Например, даже с 40 годами стажа при низком уровне зарплаты пенсия будет минимальной.

Пенсионная система учитывает соотношение страхового стажа и размера взносов в Пенсионный фонд для определения суммы выплат.