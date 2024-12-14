Хто матиме пенсію в понад 10 000 гривень

Щоб отримувати пенсію у 10 000 гривень, необхідно мати офіційно високу зарплату протягом багатьох років, адже розмір виплат залежить від страхового стажу та внесків, сплачених у Пенсійний фонд, повідомляє 24 Канал.

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Середня пенсія в Україні становить 5 851,9 гривні. Виплати розподіляються так:

Менше ніж 3 000 гривень отримує 25,8% пенсіонерів.

Від 3 001 до 5 000 гривень – 35,9%.

Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,6%.

Лише 12,7% українців мають пенсію понад 10 000 гривень.

Хто може отримувати пенсію 10 000 гривень і більше

Максимальна пенсія в Україні:

Офіційно найвища пенсія становить 23 610 гривень. Для її отримання необхідно:

Мати повний страховий стаж.

Заробляти щонайменше 50 000 гривень офіційної зарплати щомісяця.

Такі пенсії зазвичай нараховуються держслужбовцям, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування та народним депутатам.

Що потрібно для пенсії 10 000 гривень:

Більш досяжною є пенсія в 10 000 гривень. Щоб її отримати, необхідно:

Мати щомісячний офіційний дохід від 27 094 гривень.

Накопичити тривалий страховий стаж.

Важливо! Розмір пенсії визначається не лише тривалістю стажу, а й рівнем офіційної зарплати. Наприклад, навіть із 40 роками стажу при низькому рівні зарплати пенсія буде мінімальною.

Пенсійна система враховує співвідношення страхового стажу та розміру внесків у Пенсійний фонд для визначення суми виплат.