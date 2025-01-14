Хто з українців має право на "другу пенсію" у 2025 році

З 2025 року в Україні розширюється система соціальної підтримки, яка передбачає додаткові виплати для окремих категорій громадян. Особливий акцент зроблено на допомозі особам з інвалідністю та їхнім опікунам.

Хто матиме подвійну пенсію

Державна підтримка стосуватиметься людей з інвалідністю з дитинства, а також дітей з інвалідністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соцзахисту населення в Сумах.

Читайте також За яких умов ВПО дадуть гроші на оренду житла

Система виплат охоплює:

осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю;

опікунів самотніх інвалідів;

батьків дітей з інвалідністю, які перебувають у декретній відпустці чи не працюють.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувачів.

Зауважте! Найвищі виплати призначені людям з інвалідністю I групи підгрупи А, а також дітям віком від 6 до 18 років із додатковою надбавкою. Крім того, непрацездатні члени сім’ї можуть отримувати додаткову пенсію, що залежить від складу родини.

Нові умови виходу на пенсію

Правила виходу на пенсію в Україні зазнали змін. Щоб отримати пенсію у 60 років, зараз необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший, пенсійний вік підвищується до 63 або 65 років.

До 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років поступово збільшиться до 35 років.

Зауважте! Окрім цього, введено нові коефіцієнти для розрахунку окремих пенсій. У деяких випадках це може призвести до зменшення виплат до 90% від раніше нарахованих сум.