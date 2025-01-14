Хто матиме подвійну пенсію
Державна підтримка стосуватиметься людей з інвалідністю з дитинства, а також дітей з інвалідністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соцзахисту населення в Сумах.
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Система виплат охоплює:
- осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю;
- опікунів самотніх інвалідів;
- батьків дітей з інвалідністю, які перебувають у декретній відпустці чи не працюють.
Розмір допомоги залежить від категорії отримувачів.
Зауважте! Найвищі виплати призначені людям з інвалідністю I групи підгрупи А, а також дітям віком від 6 до 18 років із додатковою надбавкою. Крім того, непрацездатні члени сім’ї можуть отримувати додаткову пенсію, що залежить від складу родини.
Нові умови виходу на пенсію
Правила виходу на пенсію в Україні зазнали змін. Щоб отримати пенсію у 60 років, зараз необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший, пенсійний вік підвищується до 63 або 65 років.
До 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років поступово збільшиться до 35 років.
Зауважте! Окрім цього, введено нові коефіцієнти для розрахунку окремих пенсій. У деяких випадках це може призвести до зменшення виплат до 90% від раніше нарахованих сум.