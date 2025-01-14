Кто будет иметь двойную пенсию

Государственная поддержка будет касаться людей с инвалидностью с детства, а также детей с инвалидностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент соцзащиты населения в Сумах.

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Система выплат охватывает:

лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью;

опекунов одиноких инвалидов;

родителей детей с инвалидностью, которые находятся в декретном отпуске или не работают.

Размер помощи зависит от категории получателей.

Заметьте! Самые высокие выплаты предназначены людям с инвалидностью I группы подгруппы А, а также детям в возрасте от 6 до 18 лет с дополнительной надбавкой. Кроме того, нетрудоспособные члены семьи могут получать дополнительную пенсию, что зависит от состава семьи.

Новые условия выхода на пенсию

Правила выхода на пенсию в Украине претерпели изменения. Чтобы получить пенсию в 60 лет, сейчас необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж меньше, пенсионный возраст повышается до 63 или 65 лет.

К 2028 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет постепенно увеличится до 35 лет.

Обратите внимание! Кроме этого, введены новые коэффициенты для расчета отдельных пенсий. В некоторых случаях это может привести к уменьшению выплат до 90% от ранее начисленных сумм.