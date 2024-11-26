Хто з українців має право на отримання виплати майже 11 тисяч гривень взимку

Грошова допомога від ЮНІСЕФ надається евакуйованим родинам, де є діти. Йдеться про осіб, які належать до вразливих категорій.

Хто може отримати таку виплату

Родина, що претендує на таку допомогу має відповідати одному чи кільком критеріям вразливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) продовжує надавати одноразову екстрену грошову допомогу для сімей з дітьми, які виїхали до більш безпечних районів із громад, де було оголошено обов’язкову евакуацію,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Які критерії вразливості визначені для потенційних отримувачів допомоги:

родина є багатодітною, при цьому, там живуть діти до 18 років;

малозабезпечена родина, де є діти до 18 років;

у родині є одна особа чи дитина з інвалідністю до 18 років;

вихованням дітей займається одинока мама(чи тато).

Зверніть увагу! Ця виплата складаєі 10 800 гривень для кожного члена родини.