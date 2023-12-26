Хто з українців може мати пенсію не менше 8 тисяч гривень
Джерело:ПФУ
Певна категорія українців має право отримувати пенсію в понад 8 тисяч гривень. Водночас вік їхнього виходу на пенсію може бути меншим, ніж в інших пенсіонерів.
Хто може отримувати такі пенсії
Йдеться про людей, які працювали в зоні Чорнобильської катастрофи за умови, що вони мають щонайменше 15 років страхового стажу. Вік виходу на пенсію в цих людей зменшується від 1 до 13 років, залежно від тривалості роботи в зоні відчуження.
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А за умови участі в підземних роботах з ліквідації аварії на ЧАЕС, можна вийти на пенсію ще на 3 роки раніше.Зауважте! Пенсійний Фонд України інформує, що особам з інвалідністю, яка виникла в результаті Чорнобильської трагедії, виплачується пенсія, яка відображає компенсацію втраченого заробітку через роботу в зоні відчуження.
Мінімальний розмір пенсії для «чорнобильців»
Встановлено, що з 1 березня 2023 року такі пенсійні виплати не можуть бути нижчими за певні межі залежно від групи інвалідності:
- I група — 8187,48 гривні;
- II група — 6549,98 гривні;
- III група — 5048,95 гривні.
Пенсіонери, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткові надбавки до своїх пенсій. Розмір цих доплат варіюється залежно від категорії:
Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю:
- I група — 474,5 гривні;
- II група — 379,6 гривні;
- III група — 284,7 гривні.
Особи, які проживали або працювали в зоні відчуження, з інвалідністю:
- I група — 341,64 гривні;
- II група — 227,76 гривні;
- III група — 170,82 гривні.
Особи, які належать до другої, третьої та четвертої категорій, отримують:
- 2 категорія — 170,82 гривні;
- 3 категорія — 113,88 гривні;
- 4 категорія — 56,94 гривні.