Фінансування соцвиплат

У листопаді на виплати пенсій було спрямовано 57,9 мільярда гривень проти 58 мільярдів гривень у грудні, з яких:

9,6 мільярда гривень – через АТ "Укрпошта",

48,4 мільярда гривень – уповноважені банки.

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Станом на 25 грудня профінансовано:

6,4 млрд гривень – на виплату житлових субсидій та пільг (у листопаді – 2,5 мільярда гривень),

(у листопаді – 2,5 мільярда гривень), 2,3 млрд гривень – на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних – 1,2 мільярда гривень.

Ситуація з пенсіями

За даними ПФУ середня пенсія в Україні з січня по жовтень зросла на 727,74 гривні або на 15,7% до 5 350,33 гривні. Також понад 10,7% від загальної кількості пенсіонерів отримують виплати вище 10 тисяч гривень.

Зауважимо, що у 2024 році пенсії в Україні зростуть, оскільки підвищиться прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відтак мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривню, а максимальна 23 610 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Передбачена у 2024 році й індексація, яка відбуватиметься у три етапи: січень, березень та липень.