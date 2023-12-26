Фінансування соцвиплат
У листопаді на виплати пенсій було спрямовано 57,9 мільярда гривень проти 58 мільярдів гривень у грудні, з яких:
- 9,6 мільярда гривень – через АТ "Укрпошта",
- 48,4 мільярда гривень – уповноважені банки.
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Станом на 25 грудня профінансовано:
- 6,4 млрд гривень – на виплату житлових субсидій та пільг (у листопаді – 2,5 мільярда гривень),
- 2,3 млрд гривень – на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних – 1,2 мільярда гривень.
Ситуація з пенсіями
За даними ПФУ середня пенсія в Україні з січня по жовтень зросла на 727,74 гривні або на 15,7% до 5 350,33 гривні. Також понад 10,7% від загальної кількості пенсіонерів отримують виплати вище 10 тисяч гривень.
Зауважимо, що у 2024 році пенсії в Україні зростуть, оскільки підвищиться прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відтак мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривню, а максимальна 23 610 гривень (10 прожиткових мінімумів).
Передбачена у 2024 році й індексація, яка відбуватиметься у три етапи: січень, березень та липень.
- у січні – ті, хто отримують мінімальну і максимальну пенсію,
- у січні та липні – ті, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);
- у березні – усім, чиї пенсії мають індексувати за планом.