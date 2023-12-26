Финансирование соцвыплат

В ноябре на выплаты пенсий было направлено 57,9 миллиарда гривен против 58 миллиардов гривен в декабре, из которых:

9,6 миллиарда гривен – через АО "Укрпочта",

48,4 миллиарда гривен – уполномоченные банки.

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По состоянию на 25 декабря профинансировано:

6,4 млрд гривен – в рассрочку жилищных субсидий и льгот (в ноябре – 2,5 миллиарда гривен),

(в ноябре – 2,5 миллиарда гривен), 2,3 млрд гривен – на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных – 1,2 миллиарда гривен.

Ситуация с пенсиями

За данным ПФУ средняя пенсия в Украине с января по октябрь выросла на 727,74 гривны или на 15,7% до 5350,33 гривны. Также более 10,7% общего количества пенсионеров получают выплаты выше 10 тысяч гривен.

Заметим, что в 2024 году пенсии в Украине вырастут, поскольку повысится прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц Следовательно, минимальная пенсия будет составлять 2 361 гривну, а максимальная 23 610 гривен (10 прожиточных минимумов).

Предусмотрена в 2024 году и индексация, которая пройдет в три этапа: январь, март и июль.