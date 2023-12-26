Кто может получать такие пенсии
Речь идет о людях, работавших в зоне Чернобыльской катастрофы при условии, что у них не менее 15 лет страхового стажа. Возраст ухода на пенсию у этих людей уменьшается от 1 до 13 лет, в зависимости от продолжительности работы в зоне отчуждения.
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А при участии в подземных работах по ликвидации аварии на ЧАЭС можно выйти на пенсию еще на 3 года раньше.
Минимальный размер пенсии для «чернобыльцев»
Установлено, что с 1 марта 2023 года такие пенсионные выплаты не могут быть ниже определенных границ в зависимости от группы инвалидности:
- I группа - 8187,48 гривны;
- II группа - 6549,98 гривны;
- III группа – 5048,95 гривны.
Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки к своим пенсиям. Размер этих доплат варьируется в зависимости от категории:
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью:
- I группа - 474,5 гривны;
- II группа - 379,6 гривны;
- III группа – 284,7 гривны.
Лица, проживавшие или работавшие в зоне отчуждения, с инвалидностью:
- I группа - 341,64 гривны;
- II группа - 227,76 гривны;
- III группа – 170,82 гривны.
Лица, относящиеся ко второй, третьей и четвертой категориям, получают:
- 2 категория - 170,82 гривны;
- 3 категория - 113,88 гривны;
- 4 категория - 56,94 гривны.