Виплати по 4 500 гривень: хто з українців отримає таку допомогу

Мінсоцполітики планує впровадити виплати для найуразливіших верств населення. Для цього міністерство уже створило відповідну постанову.

Кому надаватиметься ця виплата

Новий проєкт ще підлягатиме розгляду, зокрема від Кабміну, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги".

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Зверніть увагу! Розраховується ця допомога як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини та їхнім середньомісячним сукупним доходом. Базовий розмір цієї допомоги – 4 500 гривень.

Заяву для нарахування такої виплати має подати член родини, який отримує один з видів допомоги:

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти, не можуть самостійно утримувати дитину (або ж їхнє місце перебування невідоме);

допомогу для малозабезпечених родин;

для багатодітних сімей;

для одиноких матерів;

для переселенців;

для осіб з інвалідністю;

для громадян, які не мають права на пенсію.

Як надаватиметься ця допомога:

100% базової величини допомоги для першого члена сім’ї (уповноваженого члена родини);

70% – надається кожному наступному члену родини.

Зауважте! Така допомога призначатиметься за бажанням особи.

Яку допомогу зможуть отримати пенсіонери

Особи, які мають пенсію за віком, зможуть отримувати таку допомогу: