Хто з українців може отримати плюс 800 гривень до пенсії

Певна категорія пенсіонерів має право на додаткову фінансову підтримку від держави. Йдеться про людей, які живуть самі й за ними нікому доглядати, однак, вони мають відповідати певним критеріям.

Хто може отримувати надбавку

Доплата до пенсії, яку призначають через потребу людини в постійному догляді, називають "надбавкою на догляд". Її можуть мати одержувачі пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду. Розмір такої доплати становить 837 гривень.

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Аби отримувати доплату, треба відповідати наступним умовам:

досягнути 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Як оформити виплату

Доплата нараховується на підставі заяви (крім людей з інвалідністю І групи) та довідки МСЕК, висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді. У заяві пенсіонер має зазначити, що не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати.

Окрім заяви, потрібно надати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Інші доплати

Після досягнення певного віку, пенсіонеру автоматично призначать надбавки до виплат за віком. Вони виглядають наступним чином: