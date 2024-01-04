Чому пенсіонер може втратити стаж

Стаж зараховується, якщо роботодавець сплатив єдиний страховий внесок за час роботи громадянина. У випадку, коли кошти не були внесені, при розрахунку пенсії, цей період до уваги не береться.

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У ПФУ виділили основні причини чому втрачається частина стажу:

страхові внески помилково зараховані на інший рахунок;

відбувся технічний збій;

роботодавець не сплатив ЄСВ повністю або частково;

підприємство, де набував стаж громадянин, визнано банкрутом і при цьому були списані усі борги;

організація, де працювала особа, має борги перед ПФУ, через несплату страхових внесків.

Як перевірити кількість стажу

Щоб дізнатись чи маєте ви достатню кількість стажу, необхідно звернутись у ПФУ. Для цього ви можете завітати у найближче відділення Пенсійного фонду. Або ж це можна зробити онлайн:

у вебпорталі;

у застосунку "Пенсійний фонд"

Якщо пенсіонер хоче мати збільшений стаж, він може його придбати. Для розрахунку платежу, необхідно врахувати розмір мінімальної зарплати, та спецкоефіцієнт. Як самостійно обчислити цю суму, дізнайтесь тут.