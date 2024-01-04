Почему пенсионер может потерять стаж

Стаж засчитывается, если работодатель уплатил единый страховой взнос за время работы гражданина. В случае когда, средства не были внесены, при расчете пенсии, этот период не учитывается.

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В ПФУ выделили основные причины почему может быть утеряна часть стажа:

страховые взносы по ошибке зачислены на другой счет;

произошел технический сбой;

работодатель не уплатил ЕСВ полностью или частично;

предприятие, где приобретал стаж гражданин, признано банкротом и при этом были списаны все долги;

организация, где работало лицо, имеет долги перед ПФУ из-за неуплаты страховых взносов.

Как проверить количество стажа

Чтобы узнать, имеете ли вы достаточное количество стажа, необходимо обратиться в ПФУ. Для этого можно посетить ближайшее отделение Пенсионного фонда. Или же совершить проверку онлайн:

в вебпортале;

в приложении "Пенсионный фонд"

Если пенсионер хочет иметь увеличенный стаж, он может его приобрести. Для расчета платежа необходимо учесть размер минимальной зарплаты и спецкоэффициент. Как самостоятельно вычислить эту сумму, узнайте здесь.