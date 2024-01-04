Цены на оформление документов

Стоимость оформления документов выросла из-за изменения цены бланков на отдельные виды биометрических документов в "Полиграфическом комбинате Украины".

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К примеру, чтобы оформить паспорт в форме ID-карты, теперь придется заплатить 504 гривны за срок 20 рабочих дней и 874 гривны – за 10 рабочих дней. Однако первое оформление ID-карты и дальше будет оставаться бесплатным.

Заметьте! Через 6 месяцев после окончания войны или отмены военного положения стоимость ID-карты вырастет до 626 гривен.

Цены на другие документы теперь таковы:

вид на постоянное проживание – 1 151 гривна;

вид о временном проживании – 1 396 гривен;

удостоверение личности без гражданства для выезда за границу в течение 15 рабочих дней – 6 867 гривен.

В МВД сообщили, что также могут подорожать услуги выдачи удостоверений водителя, сдачи экзаменов и регистрации авто.