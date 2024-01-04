Ціни на оформлення документів
Вартість оформлення документів зросла через зміну ціни бланків на окремі види біометричних документів у "Поліграфічному комбінаті України".
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Наприклад, щоб оформити паспорт у формі ID-картки, тепер доведеться заплатити 504 гривні за термін 20 робочих днів та 874 гривні – за 10 робочих днів. Проте перше оформлення ID-картки й надалі залишатиметься безкоштовним.
Ціни на інші документи тепер такі:
- посвідка на постійне проживання – 1 151 гривні;
- посвідка про тимчасове проживання – 1 396 гривень;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів – 6 867 гривень.
У МВС повідомили, що також здорожчати можуть послуги видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.