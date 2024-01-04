Ціни на оформлення документів

Вартість оформлення документів зросла через зміну ціни бланків на окремі види біометричних документів у "Поліграфічному комбінаті України".

Читайте також Потреба у зовнішньому фінансуванні зменшиться у 2024 році, – Шмигаль

Наприклад, щоб оформити паспорт у формі ID-картки, тепер доведеться заплатити 504 гривні за термін 20 робочих днів та 874 гривні – за 10 робочих днів. Проте перше оформлення ID-картки й надалі залишатиметься безкоштовним.

Зауважте! Через 6 місяців після закінчення війни або скасування воєнного стану вартість ID-картки зросте до 626 гривень.

Ціни на інші документи тепер такі:

посвідка на постійне проживання – 1 151 гривні;

посвідка про тимчасове проживання – 1 396 гривень;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів – 6 867 гривень.

У МВС повідомили, що також здорожчати можуть послуги видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.