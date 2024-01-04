Кто может получать прибавку
Доплата к пенсии, которую назначают по необходимости человека в постоянном уходе, называют "надбавкой по уходу". Ее могут получать пенсии по возрасту и за выслугу лет, требующие постоянного постороннего ухода. Размер такой доплаты составляет 837 гривен.
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Чтобы получать доплату, нужно соответствовать следующим условиям:
- достичь 80 лет и старше;
- самостоятельно проживать;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Как оформить выплату
Доплата начисляется на основании заявления (кроме людей с инвалидностью I группы) и справки МСЭК, заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода. В заявлении пенсионер должен отметить, что нет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать.
Кроме заявления, нужно предоставить следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.
Прочие доплаты
После достижения определенного возраста, пенсионеру автоматически назначат надбавки к выплатам по возрасту. Они выглядят следующим образом:
- 300 гривен – для пенсионеров в возрасте 70 – 74 года;
- 456 гривен – для пенсионеров в возрасте 75 – 79 лет;
- 570 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.