Як вийти на пенсію раніше в Україні: хто має право і в якому віці

Згідно з законодавством, окремі групи осіб мають право вийти на пенсію раніше, якщо вони мають необхідний трудовий стаж або виконують певні види робіт. Це право регулюється спеціальними правовими актами.

Хто може піти на пенсію достроково

Право на дострокову пенсію мають працівники, які працюють повний робочий день в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, передає 24 Канал з посиланням на видання "Главред".

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Хто може вийти на пенсію раніше:

Чоловіки можуть вийти на пенсію після 50 років, маючи мінімум 20 років трудового стажу, з яких не менше 10 років мають бути проведені в шкідливих умовах.

можуть вийти на пенсію після 50 років, маючи мінімум 20 років трудового стажу, з яких не менше 10 років мають бути проведені в шкідливих умовах. Жінки можуть вийти на пенсію після 45 років при мінімум 15 роках трудового стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців повинні бути в таких умовах.

Також існують пільги для осіб з інвалідністю, включаючи тих, хто має повну або часткову втрату зору. У такому випадку:

Чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 50 років при страховому стажі від 15 років.

можуть вийти на пенсію у віці 50 років при страховому стажі від 15 років. Жінки можуть вийти на пенсію у віці 40 років при страховому стажі від 10 років.

Держава передбачає спеціальні умови для окремих категорій громадян з урахуванням специфіки їхньої праці або стану здоров'я.

Хто ще може претендувати на дострокову пенсію в Україні