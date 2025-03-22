Як вийти на пенсію раніше в Україні: хто має право і в якому віці
- Достроково на пенсію можуть вийти працівники шкідливих умов, багатодітні матері, військовослужбовці, державні службовці та люди з інвалідністю.
- Чоловіки можуть вийти на пенсію після 50 років, жінки - після 45, за певних умов і трудового стажу.
Згідно з законодавством, окремі групи осіб мають право вийти на пенсію раніше, якщо вони мають необхідний трудовий стаж або виконують певні види робіт. Це право регулюється спеціальними правовими актами.
Хто може піти на пенсію достроково
Право на дострокову пенсію мають працівники, які працюють повний робочий день в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, передає 24 Канал з посиланням на видання "Главред".
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Хто може вийти на пенсію раніше:
- Чоловіки можуть вийти на пенсію після 50 років, маючи мінімум 20 років трудового стажу, з яких не менше 10 років мають бути проведені в шкідливих умовах.
- Жінки можуть вийти на пенсію після 45 років при мінімум 15 роках трудового стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців повинні бути в таких умовах.
Також існують пільги для осіб з інвалідністю, включаючи тих, хто має повну або часткову втрату зору. У такому випадку:
- Чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 50 років при страховому стажі від 15 років.
- Жінки можуть вийти на пенсію у віці 40 років при страховому стажі від 10 років.
Держава передбачає спеціальні умови для окремих категорій громадян з урахуванням специфіки їхньої праці або стану здоров'я.
Хто ще може претендувати на дострокову пенсію в Україні
Багатодітні матері. Жінки, які виховують не менше п'яти дітей та забезпечують їхній догляд до досягнення віку 6 років, можуть вийти на дострокову пенсію за наявності трудового стажу не менше 15 років та досягнення віку 50 років. Це також стосується матерів, які виховали дітей з інвалідністю.
Військовослужбовці. Ті, хто воював та хто отримав поранення або інвалідність під час служби, мають право на дострокову пенсію. Жінки можуть вийти на пенсію за наявності 20 років стажу та досягнення 50 років, а чоловіки – з 25 роками стажу та віком 55 років.
Державні службовці. Прокурори, судді, депутати та працівники системи охорони здоров'я мають право на пенсію за вислугу років. Це можливо при наявності стажу не менше 25 років, незалежно від віку.
Працівники, що втратили роботу. Особи, які втратили роботу через реорганізацію, скорочення штату чи ліквідацію підприємства, можуть також претендувати на дострокову пенсію, якщо вони працювали в організаціях, які передбачають такі права, і при припиненні трудових відносин з цією організацією.