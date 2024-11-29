Частина українців зможе отримати 6 500 гривень від держави

Уряд планує додати у пакет "Зимової підтримки" нову допомогу. Йдеться про впровадження спеціальної виплати для громадян.

Хто з українців зможе отримати нову допомогу

Нова грошова допомога спрямована на підтримку дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій.

Прем'єр виділив програму під назвою "Тепла зима". Цей проєкт передбачає надання грошової підтримки особам, що належать до вразливих категорій.

Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку,

– зауважує Шмигаль.

За словами Шмигаля, надані кошти мають бути використані для забезпечення нагальних потреб. Зокрема, купівлі теплого зимового одягу.