Подвійна зарплата для вчителів: хто претендує на надбавку у 100%

В Україні деякі вчителі можуть отримати значне підвищення зарплати – надбавку у розмірі 100%. Однак це стосується лише конкретної категорії педагогів.

Які педагоги зможуть отримати надбавку

Бюджетники, зокрема вчителі, які працюють у зоні бойових дій, можуть отримати додаткові виплати, передає 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.

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До того ж керівництво закладу освіти може ініціювати надбавку за престижність праці від 5% до 30%. Зокрема, про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 25 серпня 2023 року № 928.

На період воєнного стану встановлено надбавку за роботу з особливими умовами праці працівникам, які безпосередньо виконують обов’язки й завдання на територіях можливих та активних бойових дій, у розмірі 50% і 100% посадового окладу відповідно,

– йдеться у постанові.

Тобто, місцева влада та військові адміністрації (за наявності) можуть встановлювати надбавку працівникам закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, зокрема й педагогам.

Зверніть увагу! Законом не передбачено обов’язкових доплат, але місцева влада може запроваджувати надбавки та премії для педагогів.