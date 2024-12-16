ВПО зможуть отримати допомогу на житло: коли це відбудеться

Внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати додаткову державну підтримку. Зокрема, є можливість отримання допомоги на житло.

Яку допомогу отримають ВПО у 2025 році

Після отримання довідки ВПО можна користуватися різними пільгами, зокрема отримувати фінансову підтримку на проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Однак статус ВПО передбачає і певні обов’язки. Зокрема, у разі змін, що можуть вплинути на право отримання допомоги, про це необхідно повідомити відповідні органи протягом 14 днів.

Зауважте! Якщо в родині внутрішньо переміщених осіб відбулися зміни, зокрема збільшилася кількість членів, сума державної допомоги може бути переглянута. Для цього необхідно подати заяву від імені сім'ї. Перераховані виплати будуть нараховуватися з місяця подання такої заяви.

Про які зміни треба повідомляти

Зміни, які слід повідомляти до відповідних органів, включають:

народження дитини;

встановлення опіки над малолітніми дітьми, які залишилися сиротами або були позбавлені батьківського піклування;

встановлення опіки над особами, визнаними недієздатними;

укладення шлюбу.

Повідомлення про такі обставини допомагає забезпечити коректний розрахунок виплат відповідно до актуального складу сім'ї.

Які органи слід повідомляти

Для внесення змін, пов’язаних з отриманням державної допомоги ВПО, заяву слід подавати офлайн до одного з таких органів: