ВПО зможуть отримати допомогу на житло: коли це відбудеться
Внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати додаткову державну підтримку. Зокрема, є можливість отримання допомоги на житло.
Яку допомогу отримають ВПО у 2025 році
Після отримання довідки ВПО можна користуватися різними пільгами, зокрема отримувати фінансову підтримку на проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.
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Однак статус ВПО передбачає і певні обов’язки. Зокрема, у разі змін, що можуть вплинути на право отримання допомоги, про це необхідно повідомити відповідні органи протягом 14 днів.
Зауважте! Якщо в родині внутрішньо переміщених осіб відбулися зміни, зокрема збільшилася кількість членів, сума державної допомоги може бути переглянута. Для цього необхідно подати заяву від імені сім'ї. Перераховані виплати будуть нараховуватися з місяця подання такої заяви.
Про які зміни треба повідомляти
Зміни, які слід повідомляти до відповідних органів, включають:
- народження дитини;
- встановлення опіки над малолітніми дітьми, які залишилися сиротами або були позбавлені батьківського піклування;
- встановлення опіки над особами, визнаними недієздатними;
- укладення шлюбу.
Повідомлення про такі обставини допомагає забезпечити коректний розрахунок виплат відповідно до актуального складу сім'ї.
Які органи слід повідомляти
Для внесення змін, пов’язаних з отриманням державної допомоги ВПО, заяву слід подавати офлайн до одного з таких органів:
- органів соціального захисту населення;
- уповноважених представників виконавчих органів місцевої ради (сільської, селищної, міської або районної в місті);
- Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).