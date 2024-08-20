Хто з ВПО може втратити виплати найближчим часом
Джерело:Юридичний порадник для ВПО
Деяким внутрішньо переміщеним особам припинять нараховувати виплати. Якщо до 1 травня переселенець не працевлаштувався, йому припинять фінансову допомогу.
Кому з ВПО можуть припинити виплати
Деяких ВПО можуть позбавити виплат уже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на додатковий шестимісячний період.
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За певних обставин, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи.
Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.
Важливо! Згідно з постановою Кабміну, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою у лютому – квітні 2024 року, призначається і виплачується, починаючи з 1 березня 2024 року.
Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, коли саме вона подала заяву – у березні чи у квітні.
Що стосується тих, хто звертається за продовженням виплат у травні або червні, ситуація трохи спрощується: такі особи матимуть реальних два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Цей двомісячний термін починатиметься з 1 травня або з 1 червня.
Як перевірятимуть виплати ВПО
Перевірка даних, наданих українцями для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, буде проводитися шляхом зіставлення цих даних з інформацією, наданою Міністерством соціальної політики, а також з даними інших органів, що надають інформацію.
Важливо! Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.
Фактори для перевірки:
- Група інвалідності. Відповідно до даних централізованого банку даних з проблем інвалідності.
- Облік ВПО. Перевірка здійснюється згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
- Однакові записи. Виявлення однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО, у різних особових справах.
- Відбування покарання. Перевірка, чи не відбуває особа покарання в місцях позбавлення волі.
- Наявність житлового приміщення. Перевірка наявності знищеного або пошкодженого житла.
- Місце проживання. Перевірка наявності задекларованого або зареєстрованого місця проживання реципієнта на територіях, де ведуться або велися бойові дії, або на тимчасово окупованих Росією територіях.
- Перебування за кордоном. Перевірка на перебування за кордоном понад 30 календарних днів підряд або понад 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.
- Придбання транспортного засобу. Перевірка, чи не придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років.
- Великі покупки. Перевірка будь-яких покупок на суму, що перевищує 100 тисяч гривень.
- Купівля валюти. Перевірка на купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень.
- Наявність депозитних рахунків. Перевірка наявності коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.