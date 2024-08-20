Хто з ВПО може втратити виплати найближчим часом

20 серпня 2024, 18:05
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Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

Юридичний порадник для ВПО

Деяким внутрішньо переміщеним особам припинять нараховувати виплати. Якщо до 1 травня переселенець не працевлаштувався, йому припинять фінансову допомогу.

Кому з ВПО можуть припинити виплати

Деяких ВПО можуть позбавити виплат уже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на додатковий шестимісячний період.

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За певних обставин, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи.

Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.

Важливо! Згідно з постановою Кабміну, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою у лютому – квітні 2024 року, призначається і виплачується, починаючи з 1 березня 2024 року.

Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, коли саме вона подала заяву – у березні чи у квітні.

Що стосується тих, хто звертається за продовженням виплат у травні або червні, ситуація трохи спрощується: такі особи матимуть реальних два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Цей двомісячний термін починатиметься з 1 травня або з 1 червня.

Як перевірятимуть виплати ВПО

Перевірка даних, наданих українцями для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, буде проводитися шляхом зіставлення цих даних з інформацією, наданою Міністерством соціальної політики, а також з даними інших органів, що надають інформацію.

Важливо! Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.

Фактори для перевірки:

  1. Група інвалідності. Відповідно до даних централізованого банку даних з проблем інвалідності.
  2. Облік ВПО. Перевірка здійснюється згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
  3. Однакові записи. Виявлення однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО, у різних особових справах.
  4. Відбування покарання. Перевірка, чи не відбуває особа покарання в місцях позбавлення волі.
  5. Наявність житлового приміщення. Перевірка наявності знищеного або пошкодженого житла.
  6. Місце проживання. Перевірка наявності задекларованого або зареєстрованого місця проживання реципієнта на територіях, де ведуться або велися бойові дії, або на тимчасово окупованих Росією територіях.
  7. Перебування за кордоном. Перевірка на перебування за кордоном понад 30 календарних днів підряд або понад 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.
  8. Придбання транспортного засобу. Перевірка, чи не придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років.
  9. Великі покупки. Перевірка будь-яких покупок на суму, що перевищує 100 тисяч гривень.
  10. Купівля валюти. Перевірка на купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень.
  11. Наявність депозитних рахунків. Перевірка наявності коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.