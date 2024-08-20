Кому из ВПЛ могут прекратить выплаты

Некоторых ВПЛ могут лишить выплат уже через два месяца. Это будет касаться тех, кому выплаты были продлены на дополнительный шестимесячный период.

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При определенных обстоятельствах, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы.

Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Важно! Согласно постановлению Кабмина, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале-апреле 2024 года, назначается и выплачивается, начиная с 1 марта 2024 года.

Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, когда именно он подал заявление – в марте или в апреле.

Что касается тех, кто обращается за продолжением выплат в мае или июне, ситуация немного упрощается: такие лица будут иметь реальных два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Этот двухмесячный срок будет начинаться с 1 мая или с 1 июня.

Как будут проверять выплаты ВПЛ

Проверка данных, предоставленных украинцами для получения помощи внутренне перемещенным лицам, будет проводиться путем сопоставления этих данных с информацией, предоставленной Министерством социальной политики, а также с данными других органов, предоставляющих информацию.

Важно! Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.

Факторы для проверки: