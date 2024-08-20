Кому з ВПО можуть припинити виплати

Деяких ВПО можуть позбавити виплат уже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на додатковий шестимісячний період.

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За певних обставин, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи.

Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.

Важливо! Згідно з постановою Кабміну, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою у лютому-квітні 2024 року, призначається і виплачується, починаючи з 1 березня 2024 року.

Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, коли саме вона подала заяву – у березні чи у квітні.

Що стосується тих, хто звертається за продовженням виплат у травні або червні, ситуація трохи спрощується: такі особи матимуть реальних два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Цей двомісячний термін починатиметься з 1 травня або з 1 червня.

Як перевірятимуть виплати ВПО

Перевірка даних, наданих українцями для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, буде проводитися шляхом зіставлення цих даних з інформацією, наданою Міністерством соціальної політики, а також з даними інших органів, що надають інформацію.

Важливо! Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.

Фактори для перевірки: