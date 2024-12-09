Виплати для ВПО у 2025 році залишаться: хто отримуватиме допомогу

Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки, будуть здійснюватися до лютого 2025 року. Згідно з бюджетом на 2025 рік, ці виплати продовжать надаватися й після лютого наступного року.

Чи будуть продовжені виплати для ВПО у 2025 році

У серпні 2024 року завершився термін виплати допомоги на проживання для великої частини вразливих категорій ВПО, які отримували цю допомогу з липня 2023 року або навіть півтора-два роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Для подовження підтримки найбільш уразливих ВПО, уряд ухвалив рішення продовжити виплати ще на шість місяців – до лютого 2025 року.

Згідно з проєктом Державного бюджету на 2025 рік, на соціальний захист українців, які потрапили в складні життєві обставини, планується виділити 81,8 мільярда гривень.

Зауважте! Зокрема, передбачено продовження виплат на проживання для ВПО як частини кризової допомоги від уряду для внутрішньо переміщених осіб.

Кому продовжать виплати

Виплати будуть автоматично нараховуватися найбільш вразливим категоріям ВПО, які не мають змоги працювати, без необхідності додаткового звернення:

пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I та II групи, дітям з інвалідністю до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Розмір допомоги для осіб, які проживають в Україні та мають статус ВПО, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Виплати можна отримати 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Хто може податися на виплати

Заявку на виплати повинні подавати такі категорії внутрішньо переміщених осіб:

родини з дітьми до 14 років, які проживають в зонах активних або можливих бойових дій, а також в умовно безпечних регіонах, де діти не можуть навчатися офлайн;

родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які приїхали без супроводу батьків (за заявою особи, що перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Ці категорії ВПО можуть подати заяву на призначення або продовження виплат.

Важливо! Також на підставі заяви допомога може бути продовжена для переселенців, які досягли 60-річного віку та не мають права на пенсію, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривні (дата переміщення не враховується).