Хто вважається самотнім пенсіонером і які виплати для них передбачені

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 гривень. Доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у 2024 році – 2361 гривню.

Хто вважається самотнім пенсіонером

Доплата надається самотнім пенсіонерам, якщо вони підпадають під визначені в законодавстві критерії, повідомляє 24 Канал.

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Для того, щоб отримати цю надбавку, громадяни повинні відповідати наступним вимогам:

досягти 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров'я;

отримувати пенсію за віком.

Якщо пенсіонер отримує пенсію за інвалідністю, він не матиме права на доплату.

Важливо! Потреба в сторонньому догляді повинна бути підтверджена висновками лікарів і документально оформлена.

Як оформити надбавку

Для оформлення доплати самотнім пенсіонерам необхідно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду. До заяви слід додати наступні документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Зауважте! Ці вимоги регулюються відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020 року.