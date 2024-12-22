Хто вважається самотнім пенсіонером
Доплата надається самотнім пенсіонерам, якщо вони підпадають під визначені в законодавстві критерії, повідомляє 24 Канал.
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Для того, щоб отримати цю надбавку, громадяни повинні відповідати наступним вимогам:
- досягти 80 років і більше;
- проживати самостійно;
- потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров'я;
- отримувати пенсію за віком.
Якщо пенсіонер отримує пенсію за інвалідністю, він не матиме права на доплату.
Важливо! Потреба в сторонньому догляді повинна бути підтверджена висновками лікарів і документально оформлена.
Як оформити надбавку
Для оформлення доплати самотнім пенсіонерам необхідно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду. До заяви слід додати наступні документи:
- висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;
- паспорт;
- ідентифікаційний код.
Зауважте! Ці вимоги регулюються відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020 року.