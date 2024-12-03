Хто зможе отримати 1000 гривень від держави взимку

"Тисячу Зеленського" зможуть отримати усі українці. Кошти надаватимуться в рамках програми "єПідтримка".

Куди можна буде витратити ці гроші

"Тисячу Зеленського" буде нараховано на карту "Національного кешбеку". Тобто, оплатити таким чином можна буде обмежений перелік товарів та послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Юлія Свириденко Міністерка економіки України У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.

Ці кошти можна буде витратити на:

благодійність (наприклад, донат для ЗСУ);

покупку військових облігацій;

оплату медичних та ветеринарних послуг;

освіту;

розваги;

спорт і так далі.

Заявки на отримання цієї допомоги прийматимуться до 31 грудня 2024 року. Гроші можна буде витратити до кінця лютого 2025 року.

Зверніть увагу! Гроші зможуть отримати лише ті українці, які перебувають на території України.