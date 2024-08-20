Не всі зможуть вийти на пенсію у 2025: що потрібно знати майбутнім пенсіонерам
20 серпня 2024, 16:39Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку уряд встановив мінімум стажу, який особа має набути.
Що зміниться для пенсіонерів
У наступному році зростуть деякі визначені урядом мінімуми стажу. Йдеться про показники встановлені для тих, хто хоче піти на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки.
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Якщо цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років пенсіонеру достатньо мати 31 рік стажу, то у 2025 році цей показник зросте до 32 років. Для іншого віку мінімуми зміняться так:
- для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки у наступному році потрібно буде набути щонайменше 22 роки стажу;
- а от для тих, хто хоче піти на пенсію в 65 років, ситуація не зміниться, достатньо буде 15 років стажу.