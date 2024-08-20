Что изменится для пенсионеров

В следующем году вырастут некоторые определенные правительством минимумы стажа. Речь идет о показателях установленных для тех, кто хочет уйти на заслуженный отдых в 60 и 63 года.

Читайте также Мировой ВВП достиг 105,4 триллиона долларов: какие страны самые богатые

Если в этом году для выхода на пенсию в 60 лет пенсионеру достаточно иметь 31 год стажа, то в 2025 году этот показатель возрастет до 32 лет. Для другого возраста минимумы изменятся так:

для выхода на заслуженный отдых в 63 года в следующем году нужно будет приобрести не менее 22 лет стажа;

а вот для тех, кто хочет уйти на пенсию в 65 лет, ситуация не изменится, достаточно будет 15 лет стажа.

Напомним! Правительство "заморозило" некоторые величины до 2028 года. В частности, и показатели, влияющие на пенсию.