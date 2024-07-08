Вырастет ли пенсия в 2025 году

В Бюджетной декларации 2025 – 2027 указано, что соцстандарты установленные сейчас должны быть актуальными до 2028 года. Речь идет, в частности, о размере минимальной пенсии, зарплате и прожиточном минимуме.

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То есть, в 2025 году эти показатели не будут подвергаться изменениям. Однако это не означает, что пенсии украинцев не вырастут. Увеличению выплат будут способствовать другие факторы, такие как внедрение специальных надбавок.

Напомним! Гетманцев выступает против замораживания минимальных соцстандартов.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

Время выхода на пенсию зависит от возраста пенсионера и количества приобретенного им стажа. Сейчас украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году:

для тех, кто хочет уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа;

в 63 года – минимум 22 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Обратите внимание! До 2028 года необходимый минимум стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти.