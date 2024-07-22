Звільнення від ідентифікації: які пенсіонери можуть уникнути перевірки

Без проходження ідентифікації деякі пенсіонери можуть залишитися без щомісячних виплат. Однак, не всім зобовʼязані проходити цю процедуру.

Хто може уникнути ідентифікації

У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою, яка підтверджує, що пенсію отримує саме той, кому вона належить. Таку ідентифікацію необхідно проходити кожні шість місяців.

Читайте також: У серпні пенсіонери отримають суттєву доплату до пенсії

Однак, раніше процес ідентифікації для одержувачів проходив непомітно, а саме через отримання пенсії на пошті або на картці в банку. Наразі ж деяким пенсіонерам доводиться самостійно встановлювати дату ідентифікації. А точніше це стосується внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року.

Як пройти ідентифікацію? Ідентифікацію можна пройти особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в "Ощадбанку". Для цього потрібно мати при собі паспорт, пенсійне посвідчення та платіжну картку, на яку надходить пенсія. Також є можливість пройти ідентифікацію дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи "Дія. Підпис".

! Усім іншим пенсіонерам проходити ідентифікація не потрібно.