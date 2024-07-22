Звільнення від ідентифікації: які пенсіонери можуть уникнути перевірки

22 липня 2024, 12:15
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Джерело:

Мінсоцполітики

Без проходження ідентифікації деякі пенсіонери можуть залишитися без щомісячних виплат. Однак, не всім зобовʼязані проходити цю процедуру.

Хто може уникнути ідентифікації

У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою, яка підтверджує, що пенсію отримує саме той, кому вона належить. Таку ідентифікацію необхідно проходити кожні шість місяців.

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Однак, раніше процес ідентифікації для одержувачів проходив непомітно, а саме через отримання пенсії на пошті або на картці в банку. Наразі ж деяким пенсіонерам доводиться самостійно встановлювати дату ідентифікації. А точніше це стосується внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року.

Зауважте! Усім іншим пенсіонерам проходити ідентифікація не потрібно.

Як пройти ідентифікацію?

Ідентифікацію можна пройти особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в "Ощадбанку". Для цього потрібно мати при собі паспорт, пенсійне посвідчення та платіжну картку, на яку надходить пенсія. Також є можливість пройти ідентифікацію дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи "Дія. Підпис".
Автор: Катерина Добровольська