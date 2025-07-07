Ідентифікація пенсіонерів по-новому: що зміниться з 1 серпня

В Україні оновили правила виплати пенсій, зокрема ідентифікації пенсіонерів. У ПФУ створили новий сервіс та запровадили зміни.

Що змінилося у правилах ідентифікації

Ідентифікація пенсіонерів залишається обов'язковою, але тепер з деякими нюансами, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №720 від 18 червня.

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Тепер банки зобов'язані інформувати ПФУ про дату проходження фізичної ідентифікації пенсіонером. Відомо, що передача інформації відбуватиметься в електронному форматі та лише за наявності відомостей, тобто не частіше ніж один 1 на добу.

Також на вебпорталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс – "Моя ідентифікація". Завдяки йому пенсіонери в будь-який момент можуть перевірити статус проведеної ідентифікації:

дату останньої ідентифікації;

джерело проведення ідентифікації, наприклад, банківську установу.

Відстежуючи це, пенсіонери можуть перевірити дату останньої ідентифікації й знатимуть, коли потрібно пройти наступну процедуру.

Як проти обов’язкову ідентифікацію

З 1 липня органи Пенсійного фонду розпочали виплату 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше надавалися органами соціального захисту

Якщо ви вже отримуєте виплату, передбачену відповідними постановами — нічого не змінюється, але для отримання виплат необхідно пройти особисто обов’язкову ідентифікацію до 1 жовтня.

Пройти ідентифікацію можна:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

за допомогою відеоконференцзв’язку;

авторизуватися в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Важливо! Якщо ідентифікація не відбудеться до 1 жовтня, виплата відповідної виплати буде призупинена.