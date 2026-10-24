Дві категорії українців мають підтвердити особу ПФУ: кому погрожують заморозити виплати

Держава посилює контроль за соціальними видатками, тож частині українців доведеться довести своє право на отримання грошей. Якщо проігнорувати цю вимогу, банківські рахунки можуть бути заморожені вже найближчим часом.

Кому потрібно підтвердити особу до 31 грудня

До 31 грудня поточного року дві категорії громадян зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити свої щомісячні нарахування. Йдеться про жителів тимчасово окупованих територій та пенсіонерів, які знайшли прихисток за кордоном, про що нагадують у Пенсійному фонді України.

Ця процедура є щорічною, тому навіть якщо ви підтверджували особу торік, зараз це потрібно зробити повторно.

Як швидко підтвердити особу та захистити гроші

Пройти верифікацію можна кількома зручними способами, не обов'язково повертаючись в Україну. Найпростіший варіант – скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ або подати заявку на відеоконференцзв’язок через контакт-центр.

Отримане за кордоном підтвердження про проходження ідентифікації потрібно надіслати до Пенсійного фонду листом через Укрпошту або в електронному варіанті,

– зазначають у відомстві.

Ті, хто перебуває на підконтрольній території, можуть просто завітати до будь-якого сервісного центру фонду.

Кому дозволили не проходити щорічну процедуру

Уряд передбачив винятки для певних категорій громадян. Зокрема, щорічна ідентифікація не є обов’язковою для людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, але зараз проживають на підконтрольній Україні території.

Важливо! Головна умова – вони мали офіційно перевести виплату пенсії за своїм новим місцем фактичного проживання.

Перевірити свій статус та дату останньої верифікації можна у сервісі "Моя ідентифікація" через мобільний застосунок фонду.

Які ще перевірки від ПФУ передували цим змінам

Жорсткий контроль за соціальними видатками триває не перший місяць.

Як вже повідомлялося, ПФУ розпочав масштабну верифікацію через систему "Трембіта", звіряючи дані з реєстрами МВС та податкової. Держава ретельно шукає інформацію про зміну групи інвалідності, виїзд на постійне проживання за кордон чи нелегальне працевлаштування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі українців ризикують втратити пенсії через пропущений медогляд або якщо вони не повідомлять фонд про відкриття ФОП протягом 10 днів.