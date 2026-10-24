Две категории украинцев должны подтвердить свою личность в ПФУ: кому грозит замораживание выплат

Кому необходимо подтвердить личность до 31 декабря

До 31 декабря текущего года две категории граждан обязаны пройти физическую идентификацию, чтобы не лишиться своих ежемесячных начислений. Речь идет о жителях временно оккупированных территорий и пенсионерах, нашедших убежище за рубежом, о чем напоминают в Пенсионном фонде Украины.

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Эта процедура проводится ежегодно, поэтому даже если вы подтверждали личность в прошлом году, сейчас это нужно сделать повторно.

Как быстро подтвердить личность и защитить деньги

Пройти верификацию можно несколькими удобными способами, не обязательно возвращаясь в Украину. Самый простой вариант – воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ или подать заявку на видеоконференцию через контакт-центр.

Полученное за рубежом подтверждение о прохождении идентификации необходимо отправить в Пенсионный фонд письмом через Укрпочту или в электронном виде– отмечают в ведомстве.

Те, кто находится на подконтрольной территории, могут просто посетить любой сервисный центр фонда.

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Кому разрешили не проходить ежегодную процедуру

Правительство предусмотрело исключения для определенных категорий граждан. В частности, ежегодная идентификация не является обязательной для людей, которые выехали с временно оккупированных территорий, но сейчас проживают на подконтрольной Украине территории.

Важно! Главное условие – они должны были официально перевести выплату пенсии по своему новому месту фактического проживания.

Проверить свой статус и дату последней верификации можно в сервисе "Моя идентификация" через мобильное приложение фонда.

Что еще проверки со стороны ПФУ предшествовали этим изменениям

Жесткий контроль за социальными расходами продолжается уже не первый месяц.

Как уже сообщалось, ПФУ начал масштабную верификацию через систему "Трембита", сверяя данные с реестрами МВД и налоговой службы. Государство тщательно ищет информацию об изменении группы инвалидности, выезде на постоянное проживание за границу или нелегальном трудоустройстве.

Напомним, ранее мы писали, что тысячи украинцев рискуют лишиться пенсий из-за пропущенного медосмотра или если они не сообщат фонду об открытии ФЛП в течение 10 дней.