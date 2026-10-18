Кого будет массово проверять Пенсионный фонд

В Украине начинаются массовые проверки получателей пенсий и пожизненного денежного содержания, в связи с чем части граждан придется дополнительно подтверждать свой статус.

По информации Пенсионного фонда Украины, это касается прежде всего тех, кто потерял документы из-за войны, выехал за границу или имеет пробелы в государственных реестрах.

Процедура верификации, предусмотренная обновленной методикой Минфина, будет состоять из трех этапов:

сначала специалисты проверят личные данные пенсионера;

затем сверят ее с государственными базами данных через систему "Трембита";

и, наконец, оценят законность начисления средств.

Под пристальное внимание попадут данные из налогового и демографического реестров, а также баз МВД. Государство будет искать информацию об изменении группы инвалидности, выезде на постоянное место жительства за границу, отбывании наказания или даже смерти получателя.

Что следует сделать пенсионерам для защиты своих денег

Гражданам настоятельно рекомендуется не дожидаться блокировки счетов, а самостоятельно обратиться в ПФУ в случае любых изменений, влияющих на выплаты. Если ваша трудовая книжка осталась на оккупированной территории, стоит направить запросы в архивы или к бывшим работодателям для восстановления стажа.

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Украинцы, нашедшие убежище за рубежом, могут решить эти вопросы через консульства или дипломатические учреждения. Там специалисты помогут правильно оформить обращение в Пенсионный фонд и подтвердить статус.

Что еще за проверки со стороны ПФУ предшествовали этим изменениям

Жесткий контроль за социальными расходами продолжается уже не первый месяц. Как уже сообщалось, тысячи украинцев рискуют лишиться пенсий по инвалидности из-за пропущенного медосмотра или отсутствия страхового стажа.

Им необходимо пройти обязательную физическую идентификацию до конца года, иначе банки обязаны уведомить ПФУ об отсутствии движения средств, что приведет к заморозке счетов. Также стоит помнить, что о трудоустройстве или открытии ФЛП пенсионер должен уведомить фонд в течение 10 дней, чтобы избежать принудительного возврата переплат.