Кому грозит лишение пенсии по инвалидности

Уже в октябре 2026 года тысячи украинцев рискуют лишиться пенсий по инвалидности из-за пропущенного медосмотра, недостаточного стажа или отсутствия необходимой справки.

В соответствии с действующим законодательством, нарушение хотя бы одного из требований дает основания приостановить или полностью отменить финансовую помощь, о чем предупреждает Пенсионный фонд Украины.

Дело в том, что с 2025 года вместо привычных МСЭК оценку повседневного функционирования будут проводить специальные экспертные группы. Пенсию назначают исключительно на тот срок, на который установлена инвалидность.

Если человек не явился для проведения оценки в установленный срок, выплата пенсии приостанавливается с первого числа следующего месяца,

– поясняют в ПФУ.

Исключения действуют только во время военного положения для тех, кто находится на территориях боевых действий или в зоне оккупации. Для них выплаты могут продлить по специальным правилам.

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Как ошибки в документах и недостаток стажа влияют на выплаты

Часть данных ПФУ получает из государственных реестров автоматически, но часто этого недостаточно. Недействительный документ, расхождения в фамилии или даже отсутствие подписи на справке становятся законным основанием для отказа в назначении пенсии.

Кроме того, решающую роль играет страховой стаж, который в 2026 году должен составлять от 1 до 15 лет в зависимости от возраста и группы инвалидности. При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по инвалидности не назначается, отмечают в фонде.

В таком случае человек может рассчитывать только на базовую социальную помощь.

Что еще проверки ПФУ предшествовали этим изменениям

Жесткий контроль за выплатами продолжается уже не первый месяц. Как уже сообщалось, Пенсионный фонд регулярно сверяет данные пенсионеров с другими реестрами, и только за первое полугодие назначил более 54 тысяч дополнительных проверок.

Особое внимание уделяется украинцам за рубежом и на временно оккупированных территориях, которые обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификациюю. Также стоит помнить: если вы не снимаете наличные и не расплачиваетесь пенсионной картой в течение шести месяцев подряд, банк расценивает счет как неактивный, и начисление средств автоматически приостанавливается.