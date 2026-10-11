Кому можуть скасування пенсії по інвалідності

Вже у жовтні 2026 року тисячі українців ризикують втратити пенсії по інвалідності через пропущений медогляд, брак стажу або відсутність потрібної довідки.

Відповідно до чинного законодавства, порушення хоча б однієї з вимог дає підстави призупинити або повністю скасувати фінансову допомогу, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Річ у тім, що від 2025 року замість звичних МСЕК оцінювання повсякденного функціонування проводять спеціальні експертні команди. Пенсію призначають виключно на той термін, на який встановлено інвалідність.

Якщо людина не з'явилася для проведення оцінювання у визначений строк, виплата пенсії зупиняється з першого числа наступного місяця,

– пояснюють у ПФУ.

Винятки діють лише під час воєнного стану для тих, хто перебуває на територіях бойових дій або в окупації. Для них виплати можуть подовжити за спеціальними правилами.

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Як помилки в документах та брак стажу впливають на виплати

Частину даних ПФУ підтягує з державних реєстрів автоматично, але часто цього недостатньо. Недійсний документ, розбіжності у прізвищі чи навіть відсутність підпису на довідці стають законною причиною для відмови у призначенні пенсії.

Крім того, критичну роль відіграє страховий стаж, який у 2026 році має становити від 1 до 15 років залежно від віку та групи інвалідності. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія по інвалідності не призначається, наголошують у фонді.

У такому разі людина може розраховувати лише на базову соціальну допомогу.

Які ще перевірки ПФУ передували цим змінам

Жорсткий контроль за виплатами триває не перший місяць. Як вже повідомлялося, Пенсійний фонд регулярно звіряє дані пенсіонерів з іншими реєстрами, і лише за перше півріччя призначив понад 54 тисячі додаткових перевірок.

Окрему увагу приділяють українцям за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, які зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Також варто пам'ятати: якщо ви не знімаєте готівку та не розраховуєтесь пенсійною карткою протягом шести місяців поспіль, банк розцінює рахунок як неактивний, і нарахування коштів автоматично призупиняється.