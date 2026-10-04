Чиї виплати по інвалідності перевірятимуть

Отримання статусу особи з інвалідністю більше не гарантує довічних нарахувань від держави. Як наголошують у Пенсійному фонді України, виплати призначаються на чітко визначений строк, після якого чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний огляд.

Зміна підходу відображає масштабну трансформацію системи соціальних витрат. Тепер держава оцінює не просто медичний діагноз, а рівень повсякденного функціонування людини: наскільки стан здоров'я впливає на її працездатність та здатність самостійно себе обслуговувати.

Важливо! Якщо людина проігнорує нову систему оцінювання у визначені строки, ПФУ автоматично призупинить нарахування коштів на її банківську картку.

Чи існують винятки під час воєнного стану

Правозахисники вже б'ють на сполох через ризики для людей із хронічними захворюваннями, які можуть залишитися без копійки через бюрократичні затримки. Проте уряд передбачив певні запобіжники на час війни.

Якщо громадянин об'єктивно не може пройти повторний огляд з поважних причин, виплату пенсії продовжують до моменту фактичного проведення оцінювання. У крайньому разі цей "імунітет" діятиме щонайменше шість місяців після завершення воєнного стану.

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Як розморозити виплати, якщо їх вже зупинили

Втрата пенсії через непройдений огляд не є остаточним вироком. Щоб повернути свої гроші, людині доведеться заново пройти всю процедуру оцінювання та подати оновлений пакет медичних документів до Пенсійного фонду.

Рішення про відновлення пенсії ухвалюється після з'ясування всіх обставин та підтвердження права на допомогу,

– зауважує Пенсійний фонд України.

Однак варто готуватися до того, що процес може суттєво затягнутися через шалене навантаження на комісії та довгі черги в лікарнях.

Які ще вимоги ПФУ можуть залишити без пенсії

Варто пам'ятати, що непроходження медкомісії – не єдина причина блокування рахунків. Як повідомлялося раніше, пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.

Крім того, якщо ви не знімаєте готівку та не розраховуєтесь пенсійною карткою протягом шести місяців поспіль, банк розцінює рахунок як неактивний, і ПФУ призупиняє нарахування. Щоб уникнути цього, достатньо хоча б раз на місяць оплачувати комуналку чи купувати продукти карткою.