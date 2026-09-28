Кому можуть призупинити виплату пенсії

Окремі категорії пенсіонерів справді можуть зіткнутися з призупиненням пенсійних виплат. Зокрема, це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію, зазначає ПФУ.

Для таких пенсіонерів діє додаткова вимога: вони мають підтвердити, що не отримують пенсію чи інші аналогічні виплати від Росії. Якщо людина пройшла фізичну ідентифікацію, але не подала необхідне повідомлення про неотримання виплат від держави-агресора, Пенсійний фонд може припинити перерахування коштів.

Чому ПФУ вимагає додаткового підтвердження

Йдеться про перевірку права людини на отримання української пенсії. Держава має переконатися, що пенсіонер не отримує одночасно відповідні виплати від Росії.

Саме тому для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, передбачені додаткові процедури підтвердження. ПФУ перевіряє інформацію та може вимагати від пенсіонера відповідну заяву.

Як поновити виплату, якщо її зупинили

Призупинення виплати не означає, що людина назавжди втрачає право на пенсію. Якщо причину припинення усунуто, пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду для поновлення виплати.

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Залежно від ситуації це можна зробити через вебпортал ПФУ, за допомогою відеоідентифікації, поштою або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Тобто якщо виплату зупинили через відсутність необхідного підтвердження, насамперед потрібно виконати вимогу ПФУ та подати відповідні документи.

Через що ще можуть призупинити пенсію

Є й інші підстави для тимчасового припинення виплат. Зокрема, пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебувають за кордоном, потрібно проходити фізичну ідентифікаціюу визначені законодавством строки.

Також виплату можуть призупинити в окремих випадках, якщо пенсіонер не отримував кошти через уповноважений банк протягом шести місяців поспіль.