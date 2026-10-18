Кого масово перевірятиме Пенсійний фонд

В Україні стартують масові перевірки отримувачів пенсій та довічного грошового утримання, через які частині громадян доведеться додатково підтверджувати свій статус.

За інформацією Пенсійного фонду України, це стосується насамперед тих, хто втратив документи через війну, виїхав за кордон або має прогалини у державних реєстра.

Процедура верифікації, передбачена оновленою методикою Мінфіну, складатиметься з трьох етапів:

початку фахівці перевірять персональну інформацію пенсіонера;

потім звірять її з державними базами через систему "Трембіта";

а наостанок оцінять законність нарахування коштів.

Під пильний нагляд потраплять дані з податкового та демографічного реєстрів, а також баз МВС. Держава шукатиме інформацію про зміну групи інвалідності, виїзд на постійне проживання за кордон, відбування покарання чи навіть смерть отримувача.

Що варто зробити пенсіонерам для захисту своїх грошей

Громадянам наполегливо рекомендують не чекати блокування рахунків, а самостійно звернутися до ПФУ у разі будь-яких змін, що впливають на виплати. Якщо ваша трудова книжка залишилася на окупованій території, варто зробити запити до архівів або колишніх роботодавців для відновлення стажу.

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Українці, які знайшли прихисток за кордоном, можуть розв'язати ці питання через консульства чи дипломатичні установи. Там фахівці допоможуть правильно оформити звернення до Пенсійного фонду та підтвердити статус.

Які ще перевірки від ПФУ передували цим змінам

Жорсткий контроль за соціальними видатками триває не перший місяць. Як вже повідомлялося, тисячі українців ризикують втратити пенсії по інвалідності через пропущений медогляд або брак страхового стажу.

Їм необхідно пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію до кінця року, інакше банки зобов'язані повідомити ПФУ про відсутність руху коштів, що призведе до замороження рахунків. Також варто пам'ятати, що про працевлаштування чи відкриття ФОП пенсіонер має повідомити фонд протягом 10 днів, аби уникнути примусового повернення переплат.