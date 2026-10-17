Кому грозит потеря пенсионных надбавок

В 2026 году пенсионеры могут лишиться права на отдельные надбавки к пенсии, если изменятся обстоятельства, от которых зависит их назначение. В частности, это касается надбавок, предусмотренных для неработающих лиц.

В Пенсионном фонде Украины поясняют, что о трудоустройстве, открытии ФЛП, смене места жительства или других обстоятельствах, влияющих на пенсионное обеспечение, необходимо своевременно сообщать.

Если из-за несвоевременного уведомления возникнет переплата, излишне полученные средства могут обязать вернуть.

Какие данные нужно обновлять и в какие сроки

Чтобы избежать судебных исков и принудительного взыскания денег, граждане обязаны сообщать ПФУ о любых изменениях в течение 10 дней. Несообщение или несвоевременное информирование об изменении обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, подлежащих обязательному возврату,

– предупредили в фонде.

Право на выплаты может быть пересмотрено в связи с изменением паспорта, фамилии, контактных данных или банковских реквизитов. Также крайне важно фиксировать факты трудоустройства, увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.

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Как быстро следует уведомить ПФУ об изменениях

Сделать это можно несколькими удобными способами.

Самый быстрый – авторизоваться на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и подать заявление о внесении изменений в пенсионное дело.

Также документы можно принести лично в сервисный центр, отправить заказным письмом или передать через работодателя. Впрочем, жесткий контроль за выплатами продолжается уже не первый месяц.

Как как уже сообщалось, тысячи украинцев рискуют лишиться пенсий по инвалидности из-за пропущенного медосмотра или недостаточного страхового стажа. Особое внимание государство уделяет гражданам, находящимся за рубежом и на временно оккупированных территориях, которые обязаны пройти физическую идентификацию до конца года.