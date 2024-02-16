Скасування пенсії: чому у вас можуть зникнути виплати з 1 квітня

Процедура ідентифікації є обов'язковою для пенсіонерів. Протягом певного часу громадяни не проходили верифікацію, однак, зараз це потрібно зробити.

Кому потрібно пройти ідентифікацію

Раніше фізичну ідентифікацію необхідно було проходити у відділенні "Ощадбанку" особам, які мали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. На час карантину: з 12 березня 2020 року до 1 липня 2023 року, цю процедуру призупинли.

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У звʼязку зі скасуванням карантину з 1 липня 2023 року норму щодо проходження такими пенсіонерами з числа ВПО ідентифікації для продовження отримання пенсій було відновлено,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Уряд вирішив піти на зустріч громадянам і продовжив термін для проходження ідентифікації. Спочатку його перенесли до 31 грудня 2023 року, а потім уже до 31 березня 2024 року.

Як пройти ідентифікацію

Якщо вказані пенсіонери не встигнуть пройти ідентифікацію, їхня пенсія буде призупинена з 1 квітня.

Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію у зручному для них форматі. Зокрема і онлайн, для цього потрібно:

зайти у особистий кабінет у вебпорталі ПФУ;

на верхній панелі обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку";

заповнити анкету;

дати згоду на отримання листів через електронну пошту від ПФУ;

завантажити відскановані документи (об'єм кожного файлу має не перевищувати 1 мегабайт);

натиснути "Подати заяву".

У своєму особистому кабінеті є можливість переглядати статус поданої заяви. Процедура ідентифікації проходитиме у попередньо узгоджений час.