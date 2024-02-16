Кому нужно пройти идентификацию

Ранее физическую идентификацию необходимо было проходить в отделении "Ощадбанка" лицам, которые имели статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. На время карантина: с 12 марта 2020 года до 1 июля 2023 года, эту процедуру приостановили.

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В связи с отменой карантина с 1 июля 2023 года норма о прохождении такими пенсионерами из числа ВПЛ идентификации для продолжения получения пенсий была восстановлена,

– говорится в сообщении ПФУ

Правительство решило пойти на встречу гражданам и продлило срок для прохождения идентификации. Сначала его перенесли до 31 декабря 2023 года, а потом уже до 31 марта 2024 года.

Обратите внимание! Если указанные пенсионеры не успеют пройти идентификацию, их пенсия будет приостановлена с 1 апреля.

Как пройти идентификацию

Пенсионеры могут пройти идентификацию в удобном для них формате. В том числе и онлайн, для этого нужно:

зайти в личный кабинет в веб-портале ПФУ;

на верхней панели выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";

заполнить анкету;

дать согласие на получение писем по электронной почте от ПФУ;

загрузить отсканированные документы (объем каждого файла не должен превышать 1 мегабайт);

нажать "Подать заявление".

В своем личном кабинете есть возможность просматривать статус поданного заявления. Процедура идентификации будет проходить в предварительно согласованное время.