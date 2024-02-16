Кому нужно пройти идентификацию
Ранее физическую идентификацию необходимо было проходить в отделении "Ощадбанка" лицам, которые имели статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. На время карантина: с 12 марта 2020 года до 1 июля 2023 года, эту процедуру приостановили.
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В связи с отменой карантина с 1 июля 2023 года норма о прохождении такими пенсионерами из числа ВПЛ идентификации для продолжения получения пенсий была восстановлена,
– говорится в сообщении ПФУ
Правительство решило пойти на встречу гражданам и продлило срок для прохождения идентификации. Сначала его перенесли до 31 декабря 2023 года, а потом уже до 31 марта 2024 года.
Как пройти идентификацию
Пенсионеры могут пройти идентификацию в удобном для них формате. В том числе и онлайн, для этого нужно:
- зайти в личный кабинет в веб-портале ПФУ;
- на верхней панели выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";
- заполнить анкету;
- дать согласие на получение писем по электронной почте от ПФУ;
- загрузить отсканированные документы (объем каждого файла не должен превышать 1 мегабайт);
- нажать "Подать заявление".
В своем личном кабинете есть возможность просматривать статус поданного заявления. Процедура идентификации будет проходить в предварительно согласованное время.