Що робити якщо пенсію заморозили: важлива інформація для ВПО

Деякі пенсіонери не отримали свої виплати, через непроходження ідентифікації. Повернути собі пенсію можна, якщо знати певні нюанси.

Кому заморозили пенсію

Ідентифікацію зобов'язали пройти пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Кінцевим терміном проходження процедури встановили 31 березня 2024 року.

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Тим, хто не встиг, виплати заморозили. Тобто, кошти продовжують надходити на рахунки ПФУ, але не передаються особі.

Потрібно було підтвердити свою особу в один із зручних способів, онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені,

– йдеться у повідомлені ПФУ.

Як повернути собі пенсію

Зараз ідентифікацію також можна пройти. Щоб це зробити, потрібно звернутись у такі установи:

у відділення ПФУ;

через вебпортал Пенсійного фонду,

в АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію.

Пенсіонери за кордоном також можуть пройти ідентифікацію. Для цього потрібно звернутись у дипломатичну установу України.

Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації,

– уточнюють у ПФУ.

Якщо ви здійснили ідентифікацію, але не отримали пенсію, потрібно звернутись у органи ПФУ і надати інформацію про час та дату проходження процедури.