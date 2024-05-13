Яка вартість для іноземців на бензин

Внаслідок внесених міністром енергетики Казахстану Алмасадамом Саткалієвим поправок щодо регулювання вартості палива, літр бензину АІ-80 для іноземних громадян коштуватиме 89 тенге за літр, а за бензин АІ-92 та АІ-93 іноземці мають заплатити 245 тенге.

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Зауважте! Якщо особа матиме казахстанські водійські документи, тоді вартість літра бензину АІ-92 та АІ-93 становитиме 205 тенге з лімітом до 100 літрів на день.

Крім того, для водіїв, які зареєстрували автомобіль у Казахстані, літр бензину також коштуватиме 205 тенге, але вже з обмеженням до 300 літрів на день.

Нова ціна на дизпальне

Щодо дизпального, то вартість з урахуванням податку на додану вартість становитиме 315 тенге за літр для іноземців.

за наявності водійського посвідчення – 295 тенге за літр (до 100 літрів на день)

для вантажного та спеціалізованого транспорту, зареєстрованого у Казахстані – 295 тенге за літр (до 300 літрів на день).

Після того, як нововведення набудуть чинності, казахстанці, які хочуть заправитись за низькими цінами, будуть зобов’язані надати на АЗС водійське посвідчення та техпаспорт. Це для того, щоб контролювати добовий ліміт.

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