Какая стоимость для иностранцев на бензин
Вследствие внесенных министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым поправок по регулированию стоимости топлива, литр бензина АИ-80 для иностранных граждан будет стоить 89 тенге за литр, а за бензин АИ-92 и АИ-93 иностранцы должны заплатить 245 тенге.
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Кроме того, для водителей, которые зарегистрировали автомобиль в Казахстане, литр бензина также будет стоить 205 тенге, но уже с ограничением до 300 литров в день.
Новая цена на дизтопливо
По дизтоплива, то стоимость с учетом налога на добавленную стоимость составит 315 тенге за литр для иностранцев.
- при наличии водительского удостоверения – 295 тенге за литр (до 100 литров в день)
- для грузового и специализированного транспорта, зарегистрированного в Казахстане – 295 тенге за литр (до 300 литров в день).
После того как нововведения вступят в силу, казахстанцы, которые хотят заправиться по низким ценам, будут обязаны предоставить на АЗС водительское удостоверение и техпаспорт. Это для того, чтобы контролировать суточный лимит.
Дефицит горючего на России
- Из-за атак украинских дронов по НПЗ в России ввели запрет на экспорт топлива в течение 6 месяцев.
- Страна-агрессор опасаясь дефицита попросила Казахстан создать для нее резерв на 100 тысяч тонн бензина. Кроме того, увеличился объем закупки топлива в Беларуси.
- Как рассказал 24 Каналу директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, оптовые цен на топливо выросло в России еще до атак Украины на НПЗ. Впрочем, цены на автозаправках держатся. Как объясняется, это из-за того, что Кремль фактически субсидирует для потребителей стабильные цены на топливо.
- Геннадий Рябцев еще раньше для 24 Канала заметил, что дефицит топлива в России вряд ли будет, но вот проблемы с поставками – да. С российских НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра, топливо уже направляют в центральные регионы страны.