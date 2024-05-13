Какая стоимость для иностранцев на бензин

Вследствие внесенных министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым поправок по регулированию стоимости топлива, литр бензина АИ-80 для иностранных граждан будет стоить 89 тенге за литр, а за бензин АИ-92 и АИ-93 иностранцы должны заплатить 245 тенге.

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Обратите внимание! Если лицо будет иметь казахстанские водительские документы, тогда стоимость литра бензина АИ-92 и АИ-93 составит 205 тенге с лимитом до 100 литров в день.

Кроме того, для водителей, которые зарегистрировали автомобиль в Казахстане, литр бензина также будет стоить 205 тенге, но уже с ограничением до 300 литров в день.

Новая цена на дизтопливо

По дизтоплива, то стоимость с учетом налога на добавленную стоимость составит 315 тенге за литр для иностранцев.

при наличии водительского удостоверения – 295 тенге за литр (до 100 литров в день)

для грузового и специализированного транспорта, зарегистрированного в Казахстане – 295 тенге за литр (до 300 литров в день).

После того как нововведения вступят в силу, казахстанцы, которые хотят заправиться по низким ценам, будут обязаны предоставить на АЗС водительское удостоверение и техпаспорт. Это для того, чтобы контролировать суточный лимит.

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